Калуга, 13 июля, 2017, 21:14 — ИА Регнум. В Калуге продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к чемпионату мира по футболу — 2018. Как сообщил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Алексей Писаревский, для организации бесперебойного электроснабжения спортивных объектов в период проведения мундиаля к сетям энергокомпании уже подключены электроустановки двух тренировочных футбольных баз: на Грабцевском и Тульском шоссе в Калуге.

Пресс-служба филиала Калугаэнерго Электроустановка для футбольной базы

Так, энергокомпания проложила 1,5 км кабельных линий 10 кВ и установила на объектах две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ на 250 кВА и 400 кВА.

«Это позволит обеспечить качественное и надежное электроснабжение футбольных полей и разветвленной инфраструктуры спортивных объектов: раздевалок, трибун, зоны для прессы, конференц-залов. В проект было инвестировано более 11,5 млн рублей», — заявил Алексей Писаревский.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к чемпионату мира по футболу-2018 в калужском микрорайоне «Дубрава» планируется соорудить игровое поле с трибунами на 500 мест, тренировочными площадками, раздевалками с душевыми и местами отдыха для спортсменов. Еще одну тренировочную площадку планируют построить на Тульском шоссе областного центра. Калужские власти намерены пригласить для тренировок футбольную сборную Германии.