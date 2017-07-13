Москва, 13 июля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Отказ РФ от учета данных международных рейтинговых агентств не скажется на их популярности. Об этом 13 июля заявили два эксперта, опрошенных корреспондентом ИА REGNUM.

Stevepb Инвестиции

С 14 июля 2017 года организации, работающие с государственными средствами, смогут пользоваться рейтингами только тех агентств, которые аккредитованы при Центробанке. Рейтинги иностранных агентств, в том числе всемирно известной «большой тройки» (Standant&Poor's, Moody’s и Fitch), в России признаваться не будут.

«Основная цель присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале — обеспечение безопасного инвестирования средств», — говорится в соответствующем постановлении правительства, опубликованном 13 июля.

Присвоением рейтингов российских компаний займется Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), поскольку у него есть аккредитация ЦБ. Второе крупное российское агентство «Эксперт РА», внесенное в реестр ЦБ, также сможет проводить рейтингование компаний.

Выгодно для небольших компаний

Такое нововведение не заставит компании, деятельность которых связана с глобальным рынком, отказаться от международных рейтингов, уверен зампредправления Локо банка Андрей Люшин. По его словам, рейтинги российских агентств пока не признаются в мировом масштабе, а значит, компаниям придется получать оба рейтинга и оплачивать обе процедуры.

«Компании, для которых значительная деятельность связана с глобальным рынком, не откажутся от международных рейтинговых агентств. А вот все госучреждения, банки, НПФы и другие финансовые компании должны будут теперь ориентироваться на национальную шкалу рейтингов при принятии того или иного решения, особенно в случаях, когда это регламентировано законом», — считает Люшин.

С его точки зрения, нововведением, помимо госучреждений, могут воспользоваться небольшие российские компании. Это будет выгодно для них, поскольку им необязательно ориентироваться на рейтинги международных компаний.

Единственный источник

Поддерживает точку зрения Люшина и управляющий директор «БКС Ультима» Станислав Новиков. По его словам, все будет зависеть от того, насколько компания заинтересована во внешних рынках.

«Фактически, национальные рейтинговые агентства станут единственным источником формирования рейтингов, на которые можно опираться российским компаниям и госучреждениям. Зарубежные подразделения российских компаний, вероятно, продолжат пользоваться рейтингами международных компаний», — уверен Новиков.

Между тем компании, которые помимо государственных средств работают с еврооблигациями, должны будут получать рейтинги сразу в трех агентствах: они будут предоставлять данные от двух агентств из «большой тройки» по международным требованиям и, по новым нормам, от одного российского агентства.

Читайте также: Не меньше двух: несогласных с ценой рейтингов отправили в ФАС

Ранее на обсуждении вопроса в Госдуме представители бизнеса переживали, что такое количество процедур будет достаточно затратным для компаний. Тогда Центробанк рекомендовал тем компаниям, которые отметят, что цена рейтинга в компании АКРА выше, чем в «большой тройке», обращаться в Федеральную антимонопольную службу.