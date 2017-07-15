Лондон, 15 июля, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Главный спонсор исламского экстремизма — Саудовская Аравия, ближневосточный союзник Вашингтона. Об этом заявляет исследовательское объединение «Общество Генри Джонсона», чей доклад обсуждает британская The Guardian. Реакцию на доклад, подготовленный еще за несколько месяцев до текущих острых событий с учетом Королевства Саудитов, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудиты

Как указывает The Guardian, отчет по поводу внешнего финансирования терроризма в Британии произвел столь отрицательный эффект на британское внешнеполитическое ведомство, что оно предприняло попытку избежать публичной огласки результатов исследования. В докладе приводятся данные, согласно которым Саудовская Аравия является спонсором ваххабизма еще с 60-х годов прошлого века. Конкретно на английской территории данное финансирование выглядело преимущественно как пожертвования мечетям и медресе, но в мечети и медресе направлялись, помимо денег, «самые ярые пропагандисты экстремизма». В свою очередь, особо отличившиеся в искусстве убеждать британские мусульмане приглашались в королевство на обучение, в ходе которого люди теряли связь с реальностью и «комплексно уходили в мир, где правит Аллах» (примерно такими дипломатичными словами издание называет зомбирование).

В результате этой деятельности Британия стала местом особой убежденности идеологов салафизма и ваххабизма. В свою очередь Саудовская Аравия, вложившая в 2007 году в распространение салафизма $2 млрд, а в 2015 — вдвое больше, является лидером по распространению экстремистской идеологии.

Подробности читайте в статье: «За радикализацией ислама в Великобритании стоит Саудовская Аравия»

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