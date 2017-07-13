Курган, 13 июля, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Курганское предприятие будет судиться с региональным правительством. Бизнесмены считают, что именно из-за странного поведения центра ветеринарии, который является подразделением управления, подчиненного правительству Курганской области, они потеряли порядка 90 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Курганская компания ООО «Сельхоз-Ресурс» занимается заготовкой и переработкой ценного рачка — артемии — с 2009 года. С момента, когда в Зауралье стартовал промышленный отлов этого ценного биоресурса. Яйца (цисты) рачков артемии активно используются в косметологии, восточной медицине, при выращивании домашней птицы и в качестве корма в промышленном рыбоводстве, а также аквариумистике. Предприятие поставило перед собой задачу не только заготавливать артемию, но и перерабатывать её, влив инвестиций только в 2014—2015 годах на 250 млн рублей в оборудование, обучив персонал за рубежом. И сейчас поставляет сухую и декапсулированную артемию в европейские страны, Китай и Таиланд по вполне приемлемым ценам — от 15 до 40 евро за килограмм.

Полицейская проверка, которой не было

По словам представителя компании, с декабря 2016 года деятельность предприятия парализована — областное управление ветеринарии не пускает продукцию «Сельхоз-Ресурса» за пределы Курганской области и не выдает ветеринарные сопроводительные документы. Тем временем сорвана поставка 5 тыс. килограммов сухих декапсулированных цист алтайскому предприятию и сорвано пять внешнеторговых контрактов — с компаниями в Бельгии, Германии, на Сейшелах, в Китае и в Болгарии.

Сперва выдать разрешительные документы не позволяла некая проверка УМВД на предмет возможного незаконного оборота водных биологических ресурсов на предприятии. В фирме о проверке ничего не знали, не знают и следов таковой не обнаружили. О телепатических и бесконтактных методах ревизии в арсенале полиции тоже нет сведений. А в УМВД уверили, что никаких проверок относительно «Сельхоз-Ресурса» не затевалось. И можно было бы получить документы на партию в другом месте, если бы Курганский центр ветеринарии не являлся бы монополистом в выдаче сопровождения на артемию в Зауралье.

Отметим, что неприятности у компании начались раньше, когда в 2015 году департамент АПК Зауралья предоставил право на вылов биоресурсов на нескольких озёрах унитарного предприятия «Лен Зауралья», которое ранее рыбохозяйственной деятельностью не занималось. Участки эти ранее осваивало и ООО «Сельхоз-Ресурс», которого вообще не допустили к заготовке биоресурсов. И хотя УФАС признал незаконными торги, где ООО отказали в аренде акваторий, но предприятие к озерам никто не подпустил.

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Сырье для производства полного цикла фирме с тех пор приходится покупать и зарабатывать исключительно на высокотехнологичной обработке.

«Причем полный цикл производства нам перекрыли лишь в Курганской области. В Алтайском крае и Крыму, где есть наши филиалы, мы не испытываем административных препон», — пояснил представитель предприятия корреспонденту ИА REGNUM.

Госструктуры бьются с госструктурой

Факт, что управление ветеринарии Курганской области препятствует ООО «Сельхоз-Ресурс» в осуществлении предпринимательской деятельности, подтвердили УФАС и суд (копии документов есть в редакции ИА REGNUM ). И всё равно ГБУ «Курганский центр ветеринарии» до сих пор не выдает ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) — «Сельхоз-Ресурсу».

"Арбитражный суд Курганской области обязал центр ветеринарии устранить допущенные нарушения прав и законных интересов предприятия. 13 июня мы поедем туда с приставами и исполнительным листом. Предписание УФАС не препятствовать в выдаче ВСД нашей фирме также не исполняется. И УФАС будет разбираться с центром ветеринарии в суде. Заседание назначено на август. Через тернии мы все равно добьемся, чтобы на нашу продукцию выдали документы. Но представьте себе этот абсурд: госструктуры бьются с госструктурой, чтобы дали бумажку предпринимателям. Бумажку, которую они выдать обязаны. О каких инвестициях в сельское хозяйство, импортозамещении, развитии производства в Курганской области говорят наши чиновники?» — возмущается в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM представитель «Сельхоз-Ресурса».

Бизнесмены хотят ясности

Руководитель ГБУ «Курганский центр ветеринарии» Юрий Курбатов заявил, что не выдает ВСО «Сельхоз-Ресурсу», потому что будет обжаловать решение арбитражного суда. Кроме того, антимонопольщики еще должны доказать, что центр нарушает закон.

«Закон для всех одинаков. Мы стоим в рамках этого закона. Мы не питаем неприязни к каким-либо компаниям. Если будут предоставлены необходимые документы на всю партию — выпустим всю партию. Нет — значит, выпустим тот объем, на который предоставлены документы, — заявил он изданию Znak.com. — Мы не отказываемся от оформления документов при наличии выполнения всех законных требований со стороны компании. До сих пор входящие сопроводительные ветеринарные документы на первичное сырье, поступившее в 2014 году на территорию предприятия, не предоставлены. Из тех документов, которые были предоставлены, часть сырья уже была ранее вывезена. Не вся партия подтверждалась по безопасности».

В заключении УФАС по Курганской области, подписанном председателем комиссии Ириной Гагариной, вышеуказанные требования ветеринаров называются необоснованными, признаётся нарушение сроков выдачи ВСД, и напоминается, что Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 года N 589, утверждающий правила оформления ВСД, не требует сопроводительных документов на первичное сырьё, тем более всей партии — необходимо лишь заявление. Кроме того, УФАС признает, что действия ветеринаров привели к приостановке деятельности «Сельхоз-Ресурса».

Так как центр ветеринарии находится в подчинении управления ветеринарии, которое находится в ведении департамента АПК Курганской области, и, согласно документам, подчиняется губернатору Курганской области, представитель предприятия сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что фирма вынуждена была подать иск в арбитражный суд на действия регионального правительства, из-за которого ООО «Сельхоз-Ресурс» за девять месяцев потеряло 89 млн рублей.

«Мы не страдаем наивностью и заведомо предполагаем, что ни центр ветеринарии, который выдвигает абсурдные и незаконные требования, ни правительство, ни департамент АПК нам не вернут потерянные практически 90 миллионов рублей. Но хотя бы в суде мы услышим, что они от нас хотят. Либо обанкротить нас и забрать предприятие, или выгнать нас из региона. Мы надеемся в суде обрести ясность ситуации. Ведь на словах область открыта для инвестиций и бизнеса, а на деле блокируют нашу работу, ведут к разорению», — пояснил дальнейшие действия представитель ООО «Сельхоз-Ресурс».

На вопрос корреспондента ИА REGNUM, за что могут так рьяно ненавидеть предприятие в департаменте АПК, к примеру, представитель ООО «Сельхоз-Ресурс» заявил, что может лишь строить предположения.

«Это мы ведь подали в прошлом году в УФАС жалобу на незаконные торги рыбопромысловыми участками. Суд признал нас правыми. Хотя это не изменило решения по торгам. Зато кардинально изменило жизнь предприятия», — пояснил он.