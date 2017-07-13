Лондон, 13 июля, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Правительство Великобритании в рамках процесса выхода из Европейского союза опубликовало законопроект, аннулирующий законодательство наднационального объединения на территории Соединённого королевства. Документ, который неофициально называют «Билль об отмене», опубликован сегодня, 13 июля, на официальном портале кабинета министров Великобритании.

«Билль об отмене» аннулирует акт от 1972 года, принятие которого означало вхождение Великобритании в Евросоюз и установление приоритета евросоюзного права над британским законодательством.

В описании документа сказано, что насколько возможно, те же правила и законы будут также применяться на следующий день после Brexit, как и днём раньше. «Билль об отмене» должен позволить Соединённому королевству выйти из ЕС, гарантируя, что будущие британские законы будут приниматься в Лондоне, Эдинбурге, Белфасте и Кардиффе.

Напомним, ранее министр по делам Brexit в правительстве Терезы Мэй Дэвид Дэвис заявил, что не верит, что другие страны ЕС покинут объединение после выхода из него Великобритании.