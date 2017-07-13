Севастополь, 13 июля, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Знаменитый обелиск «Штык и Парус», расположенный при входе в Севастопольскую бухту, требует реконструкции — на нем разрушается облицовка. Город направит 100 млн рублей на ремонтные работы. Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников после посещения объекта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM Штык и парус

«По результатам инженерных исследований ничего не говорит о том, что памятнику грозит обрушение. Но выявленные нарушения в облицовке приводят к тому, что плитка падает», — сказал Овсянников.

Он сообщил, что на ремонтные работы отведен один год, планируется замена облицовки по всей высоте памятника и покрытия у его основания. Ориентировочный объем средств — 100 млн рублей: «к концу 2018 года горожане получат красивое и безопасное место для прогулок».

Овсянников пояснил, что в случае нехватки средств в городском бюджете, власти могут обратиться за помощью федерального бюджета или привлечь внебюджетные источники.

Добавим, что обелиск построен в 1977 году и является визитной карточкой Севастополя. В последние несколько лет с 60-метрового памятника падает облицовочная плитка. Сейчас доступ к «Штыку и Парусу» закрыт, подходы к смотровой площадке перекрыты решетками.

Возможно, что власти воспользуются деньгами Резервного фонда правительства, если объект признают аварийным. В таком случае поиск подрядчиков произойдет без торгов.