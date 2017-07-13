Калуга, 13 июля, 2017, 16:14 — ИА Регнум. По предварительным данным, водитель 1985 года рождения двигался на автомашине «Ауди» со стороны Рославля в сторону Малоярославца. В нарушение требований дорожных знаков и разметки он совершил наезд на сотрудника полиции. В момент происшествия инспектор ДПС находился в безопасном освещенном месте, обозначающем направляющие островки в местах разделения транспортных потоков (островок безопасности), с соблюдением требований нормативных документов. Форменное обмундирование полицейского имело световозвращающие элементы.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области Место ДТП

В отношении водителя следственным управлением СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«У водителя произведен забор крови и направлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние опьянения. Видимых признаков опьянения у мужчины нет. В настоящее время водитель задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — заявила Наталья Горохова.

Напомним, за 5 месяцев 2017 года на территории Калужской области в 514 дорожно-транспортных происшествий погибли 60 человек и 687 получили ранения.