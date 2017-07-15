Москва, 15 июля, 2017, 19:05 — ИА Регнум. Обновленный рейтинг влияния глав регионов, на который повлияла «прямая линия» с Владимиром Путиным и поднимавшиеся на ней животрепещущие вопросы регионов, анализирует политтехнолог, постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

Лидирующую позицию в рейтинге, как и прежде, занимает Сергей Собянин, которому теперь предстоит заниматься в качестве приоритетной задачи реализацией нашумевшего закона о реновации, принятого Думой после внесения значительного числа поправок. Сразу за мэром Москвы расположился, опять же как и прежде, Рамзан Кадыров, и замыкает тройку лидеров губернатор Тюменской области Владимир Якушев. За ним следует петербуржский губернатор Георгий Полтавченко, и последним в первой пятерке идет Рустам Минниханов, глава Татарстана.

Говоря о тех, чьи позиции пошатнулись (и иногда очень сильно) после «прямой линии», нельзя не упомянуть губернатора Московской области Андрея Воробьева, который переместился с 7 места на 9 после скандальной истории со свалкой в подмосковной Балашихе. Но губернатор Ставропольского края продемонстрировал еще большой спад: минус 18 позиций и 38 место, что неудивительно, если вспомнить вызвавшую широкий резонанс критику местных властей, когда на «прямую линию» поступила жалоба от жительницы Ставрополья, которую заставляют платить за восстановительные работы после наводнения. Еще ниже (на 75 место) переместились губернатор Самарской области Николай Меркушин, опять же после неприятной темы, поднятой на «прямой линии», относительно льготных категорий граждан, и глава Иркутской области Сергей Левченко, занявший восьмидесятую строчку после упоминания его региона в связи с низкими зарплатами учителей и социально-экономическими трудностями.

О других изменениях в рейтинге влияния глав регионов читайте здесь: Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в июне 2017 г

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