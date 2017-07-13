Краснодар, 13 июля, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Дорога к Черному морю в Краснодарском крае станет ещё просторнее. На развязке трассы М-4 Дон в районе Джубги расширят проездную часть. Здесь планируется построить новый мост. Такая информация прозвучала в ходе рабочего объезда трассы, который сегодня, 13 июля, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел вместе с председателем правления Государственной компании «Автодор» Сергеем Кельбахом, сообщает ИА REGNUM.

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Как отметил Кольбах, фактически это будет фактически строительство двух мостов — нового и реконструкция старого. Приступить к работам планируется уже в сентябре 2017 года, когда спадет пик курортного сезона.

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Между тем, уже в 2017 году ситуация на главной дороге к морю обстоит лучше, чем в прошлом, констатировал глава региона. Техника ушла с дороги, убран реверс, открыта современная трехуровневая развязка в районе Джубги. Однако на подъезде к развязке образуются системные транспортные заторы в сторону Краснодара из-за недостаточной ширины двухполосного моста.

По словам Сергея Кельбаха, данный вопрос в стадии разработки. Проект реконструкции моста через реку Джубга, предполагающий расширение до четырех полос, проходит государственную экспертизу.

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Завершить все строительно-ремонтные работы необходимо до начала курортного сезона 2018 года. Такие условия поставил губернатор края.

Как сообщало ИА REGNUM, все работы по ремонту дорог, ведущих к Черноморскому побережью, на территории Краснодарского края должны были быть завершены к 15 июня. Однако в срок подрядчики не уложились. Как пояснили в ГК «Автодор», причиной стали неблагоприятные погодные условия в конце мая — начале июня (сильные ливни), которые и помешали выполнить взятые обязательства. 22 июня губернатор Кубани после объезда трассы М-4 Дон остался очень недоволен увиденным: «Работы на проезжей части свернули. Но на обочине техника так и стоит — дорожники уверяют, что доделывают уже второстепенный фронт».

Годом ранее ситуация с заторами на транспортных артериях, ведущих к морю, вызвала массу нареканий как отдыхающих, так и самих жителей региона: заторы автомобилей растягивались до 5 км.

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