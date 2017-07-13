Москва, 13 июля, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Власти всех субъектов РФ не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 июля заявил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Москва, Генеральная прокуратура РФ

«Особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов», — заявил Гринь. «Во всех субъектах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно отсутствие охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, а также экстренной связи с правоохранительными органами», — подчеркнул он.

При этом органами местного самоуправления в ряде субъектов РФ «длительное время не завершается категорирование мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов, без чего невозможно оформление паспорта их безопасности», указал Гринь.

Это, в частности, касается Дагестана, Карачаево-Черкесской и Чувашской республик, Забайкальского и Пермского края, а также Брянской, Владимирской и Омской области, указал заместитель генпрокурора.