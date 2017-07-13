Ярославль, 13 июля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Ярославцы возмущены планами мэрии Ярославля поменять чугунные решетки на проспекте Ленина на стальные. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация из книги «Архитектура русских городов», «Советская Россия», 1969 Дом культуры в Ярославле и фрагмент чугунной решетки

На градостроительном совете 11 июля (совещательный орган при мэрии города) его члены приняли проект планируемой реконструкции бульвара на проспекте Ленина. По словам первого заместителя директора департамента городского хозяйства города Натальи Шетневой, реконструкция бульвара предполагает обустройство газонов, замену лавочек и урн, а также ремонт и замену ограждения на всем протяжении проспекта Ленина. Вместо чугунных решеток хотят поставить металлические.

Часть секций будет включать в себя герб Ярославля. Длина каждой секции 1930 сантиметров, высота 580 сантиметров. Всего планируется установить 2552 секции

Жители города уже возмущались планами мэрии сменить решетки на Первомайском бульваре. В итоге мэрия решила оставить там существующие чугунные ограждения. Ярославский блоггер Александр Щербаков обратил внимание властей на то, что существующая решетка на проспекте Ленина стоит уже полвека. В частности, ее фрагмент виден на фотографии 60-х годов.

«Идущая с обеих сторон бульвара, она сохранилась в отличном состоянии и до наших дней. Вот уже 50 лет эта ограда служит украшением и неотъемлемой частью проспекта и обрамляет бульвар, которых (бульваров) у нас на весь город то всего два. Пятьдесят лет! Господин мэр Владимир Слепцов, господа члены «градостроительного совета». В городе разваливаются дороги, в городе износ коммунальной инфраструктуры 70−80%, в городе убиты дворы, не хватает детских садов, школы учатся в несколько смен, из кранов течет ржавая вода, у города нет денег даже на то чтобы покрасить детские качели во дворах и при этом город должен 6 миллиардов… Чем вам помещала ограда? Что вы делаете? На что расходуете скудные бюджетные деньги?», — написал Александр Щербаков на своей странице в Facebook.

Требование сохранить чугунные решетки на проспекте Ленина также содержится в открытом письме, 300 подписей под которым собрали ярославские коммунисты в ходе 4-часовой акции на проспекте Ленина. Мэрия пока не отреагировала на новую попытку общественности и политиков скорректировать планы по благоустройству проспекта Ленина, которое включено в губернаторскую программу «Решаем вместе».