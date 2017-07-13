Москва, 13 июля, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Минэкономразвития старается успокоить граждан, говоря о том, что происходящее в экономике некритично и нормально, но на самом деле, все не так спокойно, и тренд на ослабление уже намечен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявил профессор кафедры прикладной политологии НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

Дарья Антонов ИА REGNUM Рубль

Министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурга заявил, что россиянам стоит быть готовыми к колебанию российской валюты, поскольку плавающий курс рубля подразумевает его колебания. По словам Орешкина, ничего страшного в таких колебаниях нет.

Кроме того, по словам главы МЭР, экономика РФ вернулась к состоянию дефицита текущего счета, который в третьем квартале 2017 года составит порядка 5 млрд рублей. Между тем, по словам министра, ничего критичного в этой ситуации тоже нет, поскольку объем валютных активов, накопленный банковской системой, смогут покрыть этот дефицит.

«Понятно, что это успокаивающие заявления, но на самом деле, не все так безмятежно и спокойно. Да, дефицит текущего счета это не так уж критично, если это продолжается недолго. Но если этот процесс затягивается, то начинаются проблемы. И прежде всего, от этого пострадает рубль», — уверен Николаев.

По его словам, если валютным активам не удастся покрыть дефицит, то он станет дополнительным фактором, который сможет достаточно сильно ослабить российскую валюту, особенно вместе с ослаблением цен на нефть и политикой Федеральной резервной системы США по повышению ставки.

«Если эти факторы срезонируют и накопят свой потенциал, то тогда будет очередной обвал рубля. И если сейчас мы слышим заявления о том, что все некритично, то тогда будем говорить, что все слишком критично», — опасается Николаев.

Что же касается колебания курса рубля, то пока они действительно незначительные, продолжает он.

«Но это не кратковременные колебания, к которым можно относиться спокойно, а подтверждения того, что тренд на усиление рубля и его устойчивость, сменился нисходящим трендом. Рубль ослабевает, и это при том, что не все факторы еще сошлись», — уверен Николаев.