Ярославль, 13 июля, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Станции сотовой связи в Ярославле могут переместиться на опоры электротранспорта. Соответствующий договор принадлежащее мэрии города АО «Яргорэлектротранс» готовит с одной из частных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к городской власти. Сделку обязан одобрить совет директоров предприятия, заседание которого должно было состоятся 13 июля, но было отменено.

Контактная сеть в Ярославле

По сведениям источника, под вышки сотовой связи планируется 1000 опор контактной сети в разных районах города. Срок аренды — 49 лет. При этом арендатор обязан будет построить так называемые опоры двойного назначения — их высота составит до 29 метров. Нижняя часть будет поддерживать контактную сеть трамвая или троллейбуса, а верхняя — нести на себе станции сотовой связи. Арендатор не будет являться оператором связи, а сдаст операторам место в субаренду. Сегодня сотовые компании вынуждены договариваться с владельцами различных зданий для размещения своих объектов.

Арендная плата за одну опору составит 1000 рублей в месяц, то есть в год «Яргорэлектротранс» сможет получать до 12 млн рублей. Бывший заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин, при котором аналогичное предложение уже рассматривалось, полагает вероятную сделку интересной для предприятия и города, но обращает внимание на ряд деталей.

«В самом факте размещения станций сотовой связи на опорах нет ничего страшного. Скептики говорят, что это небезопасно, что в случае аварии 29-метровая конструкция может рухнуть на дорогу и наделать бед, но для этого существует проект, согласования. Это сложное техническое сооружение, и оно должно быть сделано в соответствии со всеми нормативами. Но важно понять, сколько «Яргорэлектротранс» будет брать за это денег и на каких условиях. Если говорится об аренде на 49 лет — это неправильно. В этом случае город потеряет контроль над этими опорами, так как ничего не сможет сделать без согласования с арендатором. С точки зрения пользователей связью этого хорошо. Операторы таким образом уходят от оптоволокна, передают сигнал по воздуху, развиваются современные технологии. Естественно, нельзя ставить такие столбы в зоне ЮНЕСКО, должна быть прописана ответственность в случае ущерба третьим лицам, это не должно быть вблизи жилых домов. И, конечно, такая сделка должна проходить через открытую конкурсную процедуру, чтобы предприятие получило от этого максимальную выгоду, что позволдило бы покупать новые трамваи и троллейбусы, не повышать стоимость проезда в общественном транспорте», — сказал корреспонденту ИА REGNUM бывший заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Между тем у «Яргорэлектротранса» есть негативный опыт сдачи в аренду своих опор для размещения объектов связи. Так компания «Ярнет» за аренду опор для размещения кабелей должна «ЯрГЭТу» около 20 млн рублей.