Ярославль, 13 июля, 2017, 14:20 — ИА Регнум. 9 июля 2017 года в Ярославле, в рамках деловой программы XII Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» состоялся круглый стол на тему «Ювенальная юстиция: риски разрушения института семьи и снижения рождаемости».

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Владимир Стеклов

Выступающие оказались единодушны в своем отрицательном отношении к практике ювенальной юстиции за рубежом и планам введения оной в Российской Федерации. Председатель издательского совета Русской Православной Церкви, Митрополит Калужский и Боровский Климент; глава Ярославской митрополии, Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон; детский психолог, член Союза писателей Ирина Медведева; начальник организационного отдела аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Ольга Войнова; Председатель отдела по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями Ярославской области, Иеромонах Агафангел (Шкуранков); председатель совета приемных родителей Ярославской области Юлия Рассол; актеры Владимир Стеклов, Георгий Дронов, актрисы Ольга Кабо, Ольга Будина и другие спикеры говорили о вмешательстве в жизнь семьи и отлучении ребенка от кровных родителей как о крайней мере, которую следует избегать. Органы опеки, в отличие от ювенальной юстиции, призваны помогать родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Исходя из этого основные усилия необходимо направить на поддержку и сохранение родной семьи, а не на жесткий, порой абсурдный контроль процесса воспитания и внутресемейных отношений.

Дискуссия была продолжена на следующий день, 10 июня, в рамках круглого стола «Домашнее насилие. Оценка существующей ситуации, отношение государства и общества к проблеме». Участники встречи сошлись во мнении о преувеличенном масштабе проблемы: семья остается наиболее безопасной и естественной средой обитания человека, особенно — ребенка. Согласно официальной статистике Росстата количество пострадавших от преступных посягательств в семье детей не превышает 0,02% от общего числа пострадавших несовершеннолетних, а процент семейного насилия в отношении женщин — 18,7%. На конкретных примерах участники мероприятия доказали, что СМИ часто преподносят факты о домашнем насилии в искаженном виде. Это делается с целью продвижения законов, разрешающих активное вмешательство в семью и, как результат, ее разрушение. Многие выступающие указывали на действующее законодательство РФ, исчерпывающим образом защищающее от любых видов и форм насилия все категории граждан, в том числе женщин и детей.

Опасность укрепления ювенального права хорошо иллюстрирует печальный опыт ряда стран Западной Европы. Например, в Швеции катастрофически падает рождаемость у коренного населения. Люди просто боятся и не хотят заводить детей: их все равно отберут — за воспитательный подзатыльник, за отказ в покупке желанной игрушки или за запрет на посещение малышом уроков сексуального воспитания. Впрочем, представители титульной нации могут быть спокойны: эта практика, в первую очередь, применяется для изъятия детей из семей иностранцев с целью передачи их в детские дома или подходящие семьи для воспитания «правильных» граждан. Большое распространение это нашло в странах Балтии, в Финляндии и Норвегии, где особо предвзято относятся к нашим соотечественникам.

В итоге мероприятий была озвучена необходимость и важность подобных дискуссий для формирования общественного мнения о домашнем насилии и перспективах внедрения ювенальной юстиции в России.