Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 июля, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Администрация Переславля-Залесского Ярославской области признала факт ненормативной температуры горячей воды, поставляемой жителям микрорайона Чкаловский, и обещала не взимать плату за этот коммунальный ресурс. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Вода

10 июля на официальном сайте администрации города и на страницах в соцсетях появилось информационное сообщение для жителей микрорайона Чкаловский. В объявлении сказано, что в силу технических возможностей мобильного комплекса, осуществляющего временную подачу горячей воды, температура воды не соответствует нормативу, поэтому плата за этот коммунальный ресурс в период работы дизельной котельной взиматься не будет. Жителям микрорайона необходимо будет зафиксировать показания индивидуальных счетчиков перед возобновлением централизованной подачи горячей воды.

На такой шаг власти Переславля были вынуждены пойти после массовых обращений жителей города, которые уже почти три месяца лишены возможности получать нормальное горячее водоснабжение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 3 мая 2017 года в микрорайоне Чкаловский города Переславль-Залесский Ярославсой области отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Из-за споров между владельцем частной котельной ООО «МЭС» Юрием Егоровым и единой теплоснабжающей организацией МУП «Спектр» котельная остановила свою работу в конце отопительного сезона.

Для решения проблемы обеспечения жителей Чкаловского горячей водой администрация воспользовалась помощью из области. По согласованию с врио губернатора Дмитрием Мироновым в Переславль 27 июня 2017 года прибыла дизельная котельная. Она подает горячую воду каждый день с 19:00 до 22:00. Однако жителей Чкаловского утверждают, что горячей воды в указанные часы или нет совсем, или она чуть теплая. Переславцы даже начали сами составлять интерактивную карту своего микрорайона, чтобы выяснить, в какие же дома горячая вода поступает. Судя по карте, домов, куда горячая вода доходит, совсем немного. Но и у этих «счастливчиков» много вопросов к власти. Людям приходится подолгу сливать воду, при этом увеличиваются показания приборов учёта. Люди переживают, что будут вынуждены оплачивать некачественный коммунальный ресурс в полном объёме.

В администрации города корреспонденту ИА REGNUM, не смогли назвать примерные сроки окончания коммунального кризиса.