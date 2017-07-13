Калининград, 13 июля, 2017, 14:02 — ИА Регнум. В Калининграде в акваторию городской реки Преголя произошла утечка нефтепродукты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном общественном экологическом движении «Зелёный фронт», инцидент произошел вечером 12 июля в районе ул. Портовой.

Нефть вылилась с этого прогнившее судно в Калининграде

Как сообщили очевидцы, неизвестные попробовали переправить на сушу заброшенное судно, пришвартованное у причала. Однако в ходе этого процесса кормовая часть судна ушла под воду, в результате чего льяльные воды попали в акваторию реки Преголя.

«Река Преголя — главная водная артерия Калининградской области, ееэкологическое состояние напрямую зависит от чистоты прибрежнойтерритории, — сообщил ИА REGNUM председатель «Зелёного фронта» Олег Иванов.

В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия и выявлению ответственных за разлив нефтепродуктов.

Последний раз утечка нефтепродуктов в Калининградской области была зафиксирована в феврале 2017 года в Калининградском морском канале. Тогда погибло 17 лебедей.