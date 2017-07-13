Чебоксары, 13 июля, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Согласно данным ведомства, на первичном рынке в II квартале 2017 года по сравнению с I кварталом стоимость жилья снизилась на 0,1%. Из них квартиры типового (среднего) качества подорожали на 2,7%, элитное жилье подешевело на 4,7%, стоимость квартир улучшенного качества снизилась на 1%.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстат

Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир во II квартале на первичном рынке жилья составила 39 980 рублей. В том числе, стоимость типовых квартир составляла в среднем 37 004 рубля, улучшенного качества — 41 574 рубля, элитные — 43 081 рубль.

На вторичном рынке жилья средняя цена снизилась на 1,1% — до 37 805 рублей за 1 кв. метр общей площади. Из них типовые квартиры стоили в среднем 36 849 рублей за 1 кв. метр, улучшенного качества — 39 583 рубля.

По данным Росстата, в январе-мае в Чувашии построено 323 тыс. кв. метров жилья. Это на 1,8% ниже аналогичного прошлогоднего периода.