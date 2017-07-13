Киев, 13 июля, 2017, 13:20 — ИА Регнум. «Украинский народ достигнет своих целей, если будет и дальше проявлять храбрость и решительность». Об этом 13 июля заявил президент Европейского совета Дональд Туск на XIX саммите Украина — ЕС, который проходит в Киеве, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Есть много достижений, но вы (Украина) прошли только половину пути. Я уверен, если вы и дальше будете такими решительными, храбрыми и последовательными, какими вы были на Майдане независимости, какими вы есть во время битвы за целостность Украины, если вы сможете выдержать тяжесть реформ и не сдаться, тогда вы воплотите свои мечты и достигните своих целей. Позвольте мне, как вашему другу, выразить одну мысль. Сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не победить. Вы очень сильны, но вы можете потерпеть поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны сохранять свое единство и избегать внутренних конфликтов как чумы», — призвал Туск.

Он призвал власти Украины заботиться о своих гражданах и продолжать борьбу с коррупцией.

«Мы сможем преодолеть нынешние вызовы, только если объединимся. Нет ничего хуже распада общества из-за угроз. Да, демократия — это расхождение взглядов и конкуренция. Но это также постоянный поиск консенсуса. Поэтому сегодня ваше самое главное задание — строительство современного государства, которое заботится о своих гражданах, борется с коррупцией и уважает демократические стандарты общественной жизни. Если вы сможете сдать этот экзамен, никто и ничто вас не победит», — прогнозирует Туск.

Напомним, 12−13 июля в Киеве проходит XIX саммит Украина — ЕС. В его работе принимают участие руководители ЕС и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что следующие саммиты Украина — ЕС пройдут в Донецке (ДНР) и Ялте (Россия). «Позвольте мне выразить это предположение. Следующие саммиты мы проведем в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал», — сказал Порошенко.