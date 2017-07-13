Барнаул, 13 июля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Погодные условия стали сегодня причиной задержки пяти рейсов в аэропорту Барнаула. Как сообщает 13 июля Барнаульская транспортная прокуратура, в связи с туманом пришлось отложить вылет самолетов сообщением Барнаул-Домодедово, Барнаул-Иркутск, Барнаул — Санкт-Петербург и Барнаул-Томск. Время задержки составило от 3 часов 27 минут до 5 часов 11 минут.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Полет над Барнаулом

«Всего на данные рейсы было зарегистрировано 523 пассажира, из них — 36 детей», — пояснила заместитель Барнаульского транспортного прокурора Татьяна Калагина. По ее словам, в настоящее время прокуратурой организованы проверки соблюдения прав пассажиров всех задержанных рейсов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт «Барнаул» подчинен Западно-Сибирскому межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта Росавиации. Работает круглосуточно. Принимает самолеты Ан-12, — 24, — 26, — 28, — 30, — 32, — 72, — 74, — 124, — 148; ИЛ-18, — 62, — 76, — 86, — 96; ТУ-134 ,-154, — 204, — 214; Як-40, — 42; RRJ-95; А-310, — 319, — 320, — 321; Б-737, — 747, — 757, — 767; CRJ-100/200, ATR-42, — 72, Бае-125 и ВС кл. ниже, а также вертолеты всех типов. Класс взлетно-посадочной полосы — «В». Размеры — 2850Ч50. Эксплуатацией и обслуживанием занимается ОАО «Авиапредприятие «Алтай», контрольный пакет акций (52%) которого принадлежит администрации Алтайского края.