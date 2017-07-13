Смоленск, 13 июля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Традиционный «День поля» проводился на базе учебно-опытного хозяйства Смоленской государственной сельскохозяйственной академии в деревне Михновка и собрал представителей десятков сельхозпредприятий, производителей и поставщиков семенного материала, средств защиты растений, сельхозтехники и оборудования. На семинаре были представлены современные технологии производства продукции растениеводства, новые сорта сельскохозяйственных культур, организована выставка современной сельхозтехники, состоялись семинары по актуальным для аграриев вопросам.

Пресс-служба администрации Смоленской области В Смоленской области прошел традиционный «День поля»

Глава региона Алексей Островский, выступивший на открытии «Дня поля», отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, помешавшие аграриям вовремя приступить к работам, яровой сев проведен на площади 169 тысяч гектаров — это 108% к уровню 2016 года

«Увеличились посевные площади зерновых и кормовых культур, льна, овощей, — констатировал глава региона. — Несмотря на сложные погодные условия этой весны и лета, мы ожидаем урожай не меньше чем в 2015 и 2016 годах. На протяжении двух лет наши сельхозпредприятия, за что вам низкий поклон, получали урожай — 220−250 тысяч тонн, который область не знала со времен распада Советского Союза. В этом году мы также ожидаем значительный прирост по картофелю — порядка 120%».

Глава региона напомнил, что по его поручению из бюджета области было выделено 250 млн рублей на закупку ГСМ, семенного материала, минеральных удобрений. Также было выделено 25 краткосрочных кредитов на общую сумму 150 миллионов рублей, причем 130 млн из этой суммы были выделены с господдержкой по льготной ставке под 5% годовых. «Эта форма поддержки, безусловно, будет нами практиковаться и в дальнейшем», — добавил глава региона.

По мнению Алексея Островского, в регионе есть предпосылки и резервы для повышения урожайности рапса и льна — эти культуры считаются наиболее перспективными для АПК региона.

«Мы радуемся тому, что наша область стала первой в Центральном федеральном округе и второй в Российской Федерации по объему валового сбора льноволокна. Зная историю Смоленщины, отдавая дань уважения традициям, наша администрация ставит амбициозную задачу по возвращению Смоленщине лидирующих позиций по льнопроизводству. Я уверен, что благодаря нашим льноводческим хозяйствам, мерам государственной поддержки со стороны Администрации региона, комплексному подходу к развитию этой культуры мы добьемся поставленной цели и выйдем на первое место в Российской Федерации», — сказал Островский.

Большое внимание в регионе уделяют и переработке — в Рославльском районе работает рапсоперерабатывающий завод мощностью 96 тысяч тонн переработки семян в год. Открыта вторая очередь предприятия, в планах — строительство третьей. По мнению губернатора, рапс обладает большим экспортным потенциалом, имеет гарантированный рынок сбыта за рубежом.

В рамках «Дня поля» глава региона вручил руководителям и работникам сельхозпредприятий, добившимся высоких производственных результатов, благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и благодарственные письма губернатора.

Программу семинара продолжила презентация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных новейшим программным обеспечением. Такие беспилотники могут применяться, например, для инвентаризации земель, проведения оценки состояния посевов и почвы, помогут они оценить объем сельхозработ, ускорить выявление болезней и вредителей, прогнозировать урожайность.

В рамках «Дня поля» губернатор провел пленарное заседание с главами муниципальных образований по вопросам комплексного развития сельскохозяйственного производства с целью выполнения задач, обозначенных Доктриной продовольственной безопасности страны.

Алексей Островский подчеркнул, что сельское хозяйство — локомотив экономики Смоленской области: «Для успешного выполнения задач, которые ставит перед нами президент Владимир Владимирович Путин, нам нужно активно привлекать инвестиции в сельское хозяйство, развивать эту важнейшую отрасль».

Вице-губернатор Ростислав Ровбель сообщил, что в 2016 году аграриями региона в хозяйствах всех категорий произведено валовой продукции на сумму свыше 24 млрд руб., из которой на долю растениеводства приходится 10,4 млрд руб. (43%), животноводства — 13,9 млрд руб. (57%).

«Прошу уделить особое внимание повышению доходности сельскохозяйственного производства. Необходимо ориентироваться на такие высокодоходные культуры, как лен, рапс, гречиха, зернобобовые, семена многолетних трав, картофель и овощи, а также работать над кормовой базой, несмотря на сложные погодные условия в этом году. Наша задача — обеспечить животноводство кормами и увеличить валовое производство молока», — подчеркнул вице-губернатор, обращаясь к главам муниципальных образований и руководителям сельскохозяйственных организаций.

Как отмечалось на заседании, сегодня важнейшим направлением работы должно стать техническое перевооружение АПК. Помощь оказывается из бюджета — в этом году по поручению губернатора на обновление парка сельскохозяйственной техники выделено 100 млн рублей: субсидия позволит компенсировать от 20 до 30% стоимости. В планах — подписание соглашений с ведущими тракторостроительными заводами страны, что позволит смоленским аграриям получить скидку 5% при закупке техники. Таким образом, учитывая помощь регионального и федерального бюджета, закупка техники обойдется на 35−50% дешевле.

«Я прошу глав муниципальных образований обратить особое внимание на эту совместную форму поддержки правительства Российской Федерации, администрации региона и производителей сельхозтехники — всего пять регионов в стране ее используют. И реально аграрии, возделывающие землю, могут сэкономить до 40−50% на приобретении сельхозтехники в случае, если она будет приобретаться напрямую у производителя. Более того, мы намеренно включили в перечень технику иностранных производителей, которую можно приобретать, подпадая под эту форму поддержки. Это сделано для того, чтобы наши аграрии могли закупать востребованную ими технику, в том числе на Минском тракторном заводе», — сообщил Алексей Островский, поставив задачу главам муниципалитетов совместно с профильным департаментом довести эту информацию до сельхозпроизводителей.

Еще один актуальный вопрос, обсуждавшийся на совещании, — использование земель сельскохозяйственного назначения. Глава региона отметил, что инструменты для вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель сегодня созданы, а потому главы муниципальных районов и департамент имущественных и земельных отношений должны в кратчайшие сроки завершить процесс оформления таких участков в муниципальную собственность — для формирования Резервного фонда земель Смоленской области.

Также на заседании говорили и о том, что повышение доходности сельхозпроизводства невозможно без кооперации. Сегодня в регионе производством сельхозпродукции занимается 117 тысяч личных подсобных хозяйств, 6,5 тысячи работников сельхозорганизаций и 300 фермеров. Главам муниципалитетов поручено создать в каждом районе минимум по одному сельскохозяйственному потребительскому снабженческо-сбытовому или перерабатывающему кооперативу.