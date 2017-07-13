Калуга, 13 июля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Останки 195 бойцов и командиров Красной Армии — участников ожесточённых боев на калужской земле в годы Великой Отечественной войны были обнаружены участниками межрегиональной поисковой экспедиция «Западный фронт-4». Сегодня, 13 июля, на мемориале «Высота 269,8 — Зайцева гора» Барятинского района Калужской области началась торжественная церемония захоронение останков защитников Отечества. Останки ещё одного бойца отправятся на малую Родину — в Свердловскую область. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Данила Лактюхин.

Пресс-служба «Поисковое движение России» Торжественное захоронение бойцов на мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора» в Калужской области

Пресс-служба «Поисковое движение России» Торжественное захоронение бойцов на мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора» в Калужской области

Вместе с останками воинов были найдены шесть солдатских медальонов. Четыре медальона находятся на экспертизе, один оказался пуст, ещё один медальон принадлежит Павлу Семеновичу Белопашанцеву — бойцу 1904 года рождения, уроженцу Свердловска. Красноармеец был призван на фронт в 1941 году, а с апреля 1942 года числился пропавшим без вести.

Межрегиональная поисковая экспедиция «Западный фронт-4» проходит в Калужской области с 1 июля 2017 года. В масштабных поисковых работах, организованных ООД «Поисковое движение России», Министерством обороны РФ и правительством Калужской области, принимают участие более 230 поисковиков из 17 регионов России.

«В этом году поисковики вместе с военнослужащими 90-го отдельного специального поискового батальона продолжают поисковые работы, начатые в 2014—2016 годах в рамках международного военно-исторического лагеря «Западный фронт» и поисковых экспедиций «Западный фронт-2» и «Западный фронт-3». Только за три года работы в Калужской области найдены и с воинскими почестями захоронены останки более 400 защитников Отечества», — заявил Данила Лактюхин.

Пресс-служба «Поисковое движение России» Торжественное захоронение бойцов на мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора» в Калужской области

Напомним, в 2017 году поисковому движению России исполнилось 29 лет. I Всесоюзный сбор поисковиков был проведен на калужской земле в 1988 году, с этого дня область стала исторической родиной организованного движения

В ходе тысяч поисковых экспедиций были найдены и захоронены в братские могилы на территории муниципальных образований Калужской области 41 тысяча солдат и офицеров РККА, установлены тысячи имён погибших и судьбы пропавших без вести, обезврежено более 70 тысяч взрывоопасных предметов.