Ярославль, 13 июля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В Некрасовском районе Ярославской области на автотрассе Ярославль-Кострома сотрудникам ГИБДД, задержавших машину с неправильной регистрацией, предложили взятку в 100 рублей. Взяточника доставили в дежурную часть полиции и возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОМВД России по Некрасовскому району.

Cbr.ru 100 рублей

Для того, чтобы избежать административной ответственности, мужчина передал сотрудникам ГИБДД 100 рублей, несмотря на то, что был предупрежден об уголовной ответственности за дачу взятки. Полицейские сообщили об этом в дежурную часть отдела полиции Некрасовского района. Факт покушения на дачу взятки был задокументирован.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

За 6 месяцев 2017 года пресечено 68 фактов предложения взяток сотрудникам ГИБДД, по которым возбуждены 36 уголовных дел в отношении граждан.

Четыре месяца назад Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя председателя областного правительства Ростислава Даниленко приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за получении взяток в размере 417 тысяч и 1 миллиона рублей.