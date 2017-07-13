Киев, 13 июля, 2017, 11:31 — ИА Регнум. В Донбассе на всех основных участках фронта продолжаются боевые действия низкой интенсивности. Противоборствующие стороны применяют танки, БМП, БТР, минометы и пехотное вооружение. Данную информацию 13 июля подтверждают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Анатолий Стельмах, передает ИА REGNUM.

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По данным Народной милиции ДНР, 12 июля киевские силовики 35 раз обстреляли позиции ДНР. «За прошедшие сутки ВС Украины тридцать пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны ДНР. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати одного населенного пункта республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает сайт «Новороссия», в Мариуполе (Донбасс, под контролем ВСУ) разгорелся скандал из-за принятия на контрактную службу в морскую пехоту уголовника-дезертира.

Как установило следствие, неоднократно судимый за кражи и грабежи житель Харьковской области был принят на контрактной основе в подразделение морской пехоты ВСУ на должность миномётчика. Прослужив полгода, солдат дезертировал на два месяца помогать матери по хозяйству, после чего как ни в чём не бывало вернулся в военную часть. Однако, командование части не оценило душевный порыв дезертира и отправило его в СИЗО. По данным издания, украинский суд приговорил военного к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии закрытого типа.

В свою очередь Народная милиция ЛНР информирует, что вчера украинские войска семь раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах Калиново, Сокольники, Желобок, Калиновка, а также у Станицы Луганской. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, спикер штаба «АТО» Стельмах заявил, что всего за минувшие сутки войска ДНР и ЛНР 30 раз нарушили режим перемирия.

«Один украинский военный погиб, еще один получил ранения», — уточнил он.

По словам Стельмаха, в Троицком (Донецкое направление) украинские позиции накрыло огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМП, минометов калибра 120 и 82 миллиметра. При этом под обстрел ДНР попали позиции ВСУ в Авдеевке.

«В ответ силы «АТО» открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов», — добавил Стельмах.

Он сообщил, что войска ДНР совершили минометный обстрел опорных пунктов ВСУ в Березовом и Новомихайловке (Приморское направление).

«Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Красногоровке, Талаковке, Водяному, Гнутово, Павлополю. А около 21 часа в результате обстрелов из 82-миллиметрового миномета одного из наших опорных пунктов в поселке Марьинка получил ранения украинский военный. Стоит добавить, что вечером из минометов и пулеметов противник в очередной раз целенаправленно вел огонь уже по жилым кварталам Марьинки, что привело к пожару и разрушениям гражданских зданий», — сказал Стельмах.

Подполковник также рассказал, что на позиции ВСУ в Станице Луганской (Луганское направление) прилетело пять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ продолжают перегруппировку сил и перемещение тяжелого вооружения к линии соприкосновения.

«Так, в районе населенного пункта Новозвановка отмечено прибытие трех танков из состава 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, Крымское — выявлены две замаскированные РСЗО «Град», Мироновский — выявлены две 122-мм буксируемые гаубицы Д-30, Луганское — отмечено нахождение огневых позиций с тремя расчетами 120-мм минометов», — подчеркнул Марочко.

Напомним, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР).

У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны до 70 раз срывали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России, на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.