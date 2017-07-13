Чебоксары, 13 июля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Реальная зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, по итогам пяти месяцев выросла на 4,7%, в мае текущего года к маю прошлого года рост составил 6,2%. Фонд начисленной зарплаты в январе-мае вырос на 5,3%.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

В муниципалитетах Чувашии средняя начисленная зарплата (без выплат социального характера) работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-мае составила от 16 тыс. до 28,6 тыс. рублей. Выше всего средняя зарплата сложилась в Чебоксарах (28,6 тыс. рублей), Красноармейском районе (27,4 тыс. рублей), Новочебоксарске (25 тыс. рублей) и Шумерле (24,4 тыс. рублей). Аутсайдерами стали Алатырский район (14,3 тыс. рублей), Канашский район (16,9 тыс. рублей) и Шумерлинский районы (17 тыс. рублей).

Что касается данных за май, то лидером по уровню средней начисленной зарплаты стал Красноармейский район, где показатель составил 35,5 тыс. рублей. Сельский район опередил столицу: в Чебоксарах средняя зарплата за май составила 30,3 тыс. рублей. На третьем месте — Новочебоксарск (29,3 тыс. рублей). Минимальные показатели отмечены в Алатырском районе (16 тыс. рублей) и Канашском районе (17,5 тыс. рублей).

Среднесписочная численность работающих в организациях Чувашии в январе-мае 2017 года составила 314,6 тыс. человек (97,5% к январю-маю 2016 года).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе реальные доходы в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом они сократились на 3,4% (в России снижение составило 1,8%). В округе рост реальных доходов произошёл в трёх регионах (Марий Эл, Мордовии и Ульяновской области). Максимальное снижение зарегистрировано в Татарии (на 6,5%), Нижегородской области (на 6,6%) и Чувашии (на 6,2%).

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Приволжском федеральном округе на конец апреля составила 28 581 рубль (в РФ — 39 839 рублей). Это на 6% выше по сравнению с апрелем 2016 года. Выше среднеокружного средняя зарплата была в пяти регионах (Пермском крае, Татарии, Нижегородской области, Самарской области и Башкирии). Аутсайдерами являются Чувашия (23 592 рубля), Мордовия (23 604 рубля) и Марий Эл (23 617 рублей).