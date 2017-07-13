Ярославль, 13 июля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В Ярославской области за 5 месяцев текущего года снизилась рождаемость на 35%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении Фонда социального страхования РФ.

Yarregion.ru Перинатальный центр в Ярославле

С начала года в Ярославской области появилось на свет 4 990 детей, что на 2 763 ребенка меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Перевес на стороне мальчиков: их родилось 2 625 против 2 365 девочек. Всего мамами стали 4 939 женщин. У 2 098 из них появился первенец. Второй малыш появился у 2 032 пар, а 809 семей пополнились третьим и более ребенком. Двойни родились в 51 семье. Тройни в первом полугодии в Ярославском регионе не рождались.

Средний возраст рожениц — 29 лет. «Областной перинатальный центр» стал лидером по рождаемости, только за данный период в нем появилось на свет 1 538 малышей, на втором месте — «Клиническая больница №9» — 917 новорожденных и на третьем месте — роддом больницы № 2 — 860 младенцев.

Ярославское региональное отделение Фонда социального страхования РФ производит выплаты медицинским учреждениям по программе «Родовой сертификат» нацпроекта «Здоровье». За первые пять месяцев текущего года по программе «Родовой сертификат» медицинским организациям перечислено более 54 млн рублей.

Несколько иные данные о снижении рождаемости у «Ярославльстата». По данным официальной государственной статистики, снижение рождаемости не столь сильное. Согласно «Ярославльстату», за 5 месяцев родились 5381 человек (6197 за тот же период прошлого года), падение составило 13%. Как пояснили в ведомстве, статистика различается из-за разной методики подсчета, учета иногородних рожениц и времени рождения, регистрации и реализации сертификатов.