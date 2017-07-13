Симферополь, 13 июля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Власти Крыма озаботились высокими ценами на товары и услуги в курортных городах полуострова. Ситуация обсуждалась 12 июля на встрече главы Крыма Сергея Аксёнова с руководителями муниципалитетов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства РК.

Максим Додонов Красная Весна Замок «Ласточкино гнездо». Крым

«С точки зрения ценовой политики, особенно южный берег, мы видим и обращения туристов, что цены на продовольствие, на услуги завышены. Ровно то же, что продается на берегу, отъедете десять километров внутрь региона, найдете все это по другой цене, чем это продается непосредственно в курортных зонах. Раздражает то, что цена в разы завышена. Картина неприемлема», — цитируют Аксенова РИА «Новости».

В связи с этим Аксенов поручил вице-премьеру Юрию Гоцанюку найти эффективный способ контроля над ценообразованием.

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Уровень цен на продовольствие в Крыму, причем не только в курортной зоне, по данным статистики, несколько выше, чем, например, в соседнем Краснодарском крае. Месяц назад руководитель ФАС Игорь Артемьев одной из причин сложившейся ситуации назвал картельный сговор.

Отметим, что в этом году турпоток в Крым и соседний Краснодарский край несколько снизился — эксперты объясняют ситуацию несколькими факторами, в числе которых холодное лето и возвращение Турции, а также — значительный рост цен на отдых на отечественных курортах.