Москва, 13 июля, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Фильм «Лесные братья» о борьбе «латышских патриотов» с советской властью, выпущенный 12 июля в аккаунте НАТО в Twitter, является попыткой «извратить историю». Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

«Лесные Братья» убитые Советскими солдатами. 1945

«Эта организация, созданная на основе фашистских недобитков (…) совершили более 3 000 диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей, — пишет представитель внешнеполитического ведомства. — А кто стоял за «Лесными братьями» вплоть до середины 50-х? Правильно — западные спецслужбы».

При этом Захарова добавила, что о «подвигах» «лесных братьяв» свидетельствуют собранные «тома документов».

«И НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было, — пишет дипломат. — Есть и рассекреченные, хотя и подредактированные материалы ЦРУ на этот счет».

Представитель МИД РФ призвала историков, политологов, журналистов и общественных деятелей не оставаться в стороне от произошедшего и дать свою оценку фильму Североатлантического альянса.

«Не оставайтесь безразличными, — пишет Захарова. — Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать!»

Напомним, 12 июля представители НАТО разместили в Twitter ролик о так называемых «лесных братьях». Речь идет о вооруженных отрядах, которые боролись с советской властью в Прибалтике.