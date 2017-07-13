Донецк, 13 июля, 2017, 10:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 12 июля, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии семь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 35 раз, сообщают 13 июля СМИ народных республик.

John Crosby Миномётный обстрел

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили семь раз режим тишины. Украинские силовики обстреляли пгт Калиново, села Сокольники, Желобок, Калиновка, памятник князю Игорю.

При обстреле ВСУ использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 35 раз. Под огнем оказался 21 населенный пункт.

По данным Украины, один военнослужащий ВСУ погиб, один солдат был ранен. Штаб «АТО» зафиксировал 30 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Березового, Новомихайловки, Талаковки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Павлополя, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Троицкого, Авдеевки, Новозвановки, Станицы Луганской.

Напомним, несмотря на подписанные Минские соглашения, а также на настойчивые призывы Европы, США и России к мирному урегулированию конфликта, Киев продолжает эскалацию военных действий. Представители республик неоднократно отмечали, что ВСУ продолжают наращивать численность войск в Донбассе, а также подтягивать военную технику: гаубицы, ракетные системы залпового огня (РСЗО), танки и другую.