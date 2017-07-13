Казань, 13 июля, 2017, 09:07 — ИА Регнум.

Претензии «Тимер Банка» к банкроту ПАО «Татфондбанк» и некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» (Госжилфонд) Арбитражный суд Татарии рассмотрит 31 июля. Иск был подан 4 мая 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

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Истец потребовал признать недействительными два соглашения о переводе долга, подписанные 29 февраля и 10 марта 2016 года. Кроме того, «Тимер Банк» просит применить последствия недействительности сделок. В деле не уточняется, о каких долгах и суммах идёт речь. Между тем в публикации издания «Бизнес Онлайн» сообщается, что указанными соглашениями долги по кредитам, выданным на строительство двух проблемных многоквартирных домов в Казани, были переведены с Госжилфонда на «Тимер Банк». Изначально кредиты общим объёмом 862,7 млн рублей оформлялись на ООО «Восточный проект», ООО «Компас» и ООО «РегионМонолитСпецСтрой». По информации из материалов дела, данные компании привлечены в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. В число таких же лиц вошла и госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая для одного банка выполняет роль временного управляющего, а для другого — конкурсного управляющего.

В рамках предварительных слушаний истец попробовал закрыть процесс от посторонних, сославшись на то, что «предполагается исследование доказательств, составляющих банковскую тайну». Но суд отказал в удовлетворении ходатайства, указав, что истец не пояснил, какие конкретно сведения, составляющие банковскую тайну, он намерен огласить в предварительном судебном заседании.

В производстве Арбитражного суда РТ также находится иск ПАО «Татфондбанк» к Госжилфонду, а ПАО «Тимер Банк» участвует в нём как третье лицо. Иск был подан 25 мая 2017 года. По нему истец требует взыскать с ответчика долг в размере 850 млн рублей, проценты за пользование кредитом в сумме около 13,7 млн рублей и пени — 73,99 млн рублей. Дело по существу не рассмотрено, слушание назначено на 2 августа. К этому времени истец должен представить в суд упомянутые в предыдущем иске соглашения о переводе долгов и прочую банковскую документацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единственные претензии «Татфондбанка» к Госжилфонду. Также банк требует признать недействительным соглашение от 5 декабря 2016 года, по которому ипотечный договор между банком и ответчиком должен быть расторгнут. Сам ипотечный договор подписан 6 мая 2016 года. Общая сумма исковых претензий составляет 937 696 616,9 рубля.

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Напомним, ПАО «Татфондбанк» было лишено лицензии 3 марта, а признано банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство. На 17 июля назначено первое собрание кредиторов банка.

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

В конце июня стало известно, что при расследовании уголовного дела в отношении Роберта Мусина были выявлены новые эпизоды. 12 июля Приволжский районный суд Казани продлил Мусину срок содержания в СИЗО до середины октября.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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Весной 2014 года стало известно о том, что «Татфондбанк» станет санатором «Тимер Банка» — он выкупил акции кредитной организации и стал его владельцем.

Предполагалось, что спасение кредитной организации обойдётся в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей выделяло АСВ под 0,51% годовых на 10 лет, а 3 млрд рублей планировал направить «Татфондбанк».

16 декабря 2016 года «Тимер Банк» приостановил обслуживание держателей карт кредитной организации «в связи с решением международных платёжных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платёжных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк». 20 декабря кредитная организация временно ограничила выдачу вкладов.

В феврале 2017 года банк возобновил обслуживание своих банковских карт, найдя другого процессингового партнёра. А 20 февраля Банк России назначил ему временную администрацию.

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