Москва, 13 июля, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Российская валюта 12 июля отыграла большую часть потерь предыдущих торговых дней. Рубль незначительно укрепился к иностранным валютам в начале торговой сессии и сильно подорожал после публикации текста доклада главы ФРС США Дж. Йеллен и повышения стоимости Brent до $48,72, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Позже в своем выступлении глава ФРС США Дж. Йеллен заявила, что темпы роста экономики США достаточно высоки для дальнейшего повышения ставки и уменьшения портфеля облигаций. Доллар укрепился ко всем основным своим конкурентам, но подешевел к рублю.

Почему рубль укрепился? Создалось несколько условий для его укрепления. Первое, российская валюта отыгрывала четырехпроцентный рост нефтяных котировок за вторник. Второе, американский регулятор не видит необходимости в резком повышении ставок. Третье, наблюдался высокий спрос на российские гособлигации.

Минфин РФ на аукционе 12 июля в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 30 млрд рублей при совокупном спросе в 59,984 млрд рублей. Индекс RGBI поднялся на 0,18%, до 137,21.

Сегодня, 13 июля, нефть торгуется в небольшом плюсе. Судя по спросу на ОФЗ и небольшой рост индекса RGBI, страх у инвесторов прошел. Ключевым драйвером для рубля остается нефть. В среду котировки на Brent не смогли удержаться на уровне $48,72 после выхода отчета Минэнерго США. Хоть запасы нефти сильно сократились, увеличилась добыча нефти и запасы дистиллятов.

Если на торгах в Европе баррель Brent подорожает до $48,60, тогда курс доллара снизится до 59,75 рубля. Нефтетрейдеры не особо верят в дальнейший рост цен на нефть, поэтому укрепление рубля будет сдержанным. Если нефтяные котировки продолжат консолидироваться на уровне $47,80 за баррель, то курс доллара сохранит боковой тренд около отметки 60 рублей.

Напомним, 12 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 75,50 коп. (-1,24%), до 60,00 руб., курс евро — на 116,75 коп. (+1,68%), до 68,49 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (+60,0%), евро/рубль — 389,0 млн евро (+20,32%).

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