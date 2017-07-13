Барнаул, 13 июля, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Временные неудобства от частичного ограничения движения транспорта на участке улицы Интернациональная в Барнауле с лихвой окупятся, как только СГК завершит проект, позволяющий заместить одну из котельных МУП Энергетик мощностями ТЭЦ-3. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании», распространенного сегодня, 13 июля.

Светлана Шаповалова Барнаул

Речь идет о техперевооружении участка тепловой сети протяженностью 1145 метров от насосной станции по улице Кутузова, 2в до тепловой камеры на пересечении улицы Интернациональной и переулка Малого Прудского. К выполнению этих работ приступили накануне специалисты Барнаульской теплосетевой компании (БСК).

Это позволит уже в ближайшем отопительном сезоне переключить теплоснабжение потребителей котельной по улице Чкалова, 247 на мощности барнаульской ТЭЦ-3. Это порядка 26 многоквартирных домов, 413 частных, 6 социальных учреждений и 65 потребителей-юридических лиц.

«Для потребителей переключение на теплоснабжение от источника комбинированной выработки тепла и электроэнергии означает существенное снижение тарифа. Для сравнения, стоимость одной Гкал тепла от котельной МУП Энергетик с 1 июля составляет 2971,84 рубля с НДС. В то время как Гкал тепла, произведенная на барнаульских ТЭЦ, с 1 июля стоит 1691,03 рубля с НДС, что в 1,7 раза меньше, чем у котельных МУП», — поясняют энергетики.

По словам директора БТСК и БТМК Александра Гросса, просьбу перевести на теплоснабжение от ТЭЦ неоднократно высказывали жители этой части города.

«Помимо сокращения финансовой нагрузки на горожан и бюджет, переключение на отопление и горячее водоснабжение от крупной теплоэлектростанции дает потребителю гарантию надежности и качества получаемых услуг, Замещение котельных в Барнауле мощностями ТЭЦ предусмотрено действующей схемой теплоснабжения», — пояснил Александр Гросс.

Энергетики информируют также, что временное ограничение для движения транспорта по ½ проезжей части нечетной стороны улицы Интернациональная в районе жилых домов №302−295, по четной стороне в районе домов №295−287, а также по всей ширине указанной улицы в районе домов №285−26 будет введено с 12 июля по 31 августа. Благоустройство на данном участке в СГК обещают восстановить в срок до 15 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Барнаульская теплосетевая компания — теплотранспортное подразделение Сибирской генерирующей компании в Барнауле — намеревается подписать с в городскими властями концессионное соглашение о передаче объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сроком на 15 лет (с 2018 по 2031 год). Согласно разработанным специалистами компании долгосрочным инвестиционным предложениям, в рамках соглашения планируется реконструкция и создание объектов теплосетевого хозяйства Барнаула на сумму более 1,6 млрд рублей. Это позволит примерно вдвое увеличить ежегодный объем средств, вкладываемых в содержание коммуникаций.