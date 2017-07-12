Вена, 13 июля, 2017, 00:48 — ИА Регнум. «Проблематика неурегулированных конфликтов должна быть неотъемлемой частью диалога о восстановлении европейской системы безопасности», — заявил глава МИД Молдавии Андрей Галбур на состоявшейся в Мауэрбахе (Австрия) неформальной встрече министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Галбур

Говоря о контроле над вооружениями, Галбур заявил, что в этой сфере «государства-участники должны вернуться к соблюдению порядка, основанного на четких для всех правилах и принципах» для обеспечения прозрачности, предсказуемости и нормального функционирования системы военной безопасности в Европе.

В этом же контексте глава молдавской дипломатии заявил о необходимости «завершить вывод» российских войск из Приднестровья. Он добавил, что ОБСЕ должна предпринимать более активные усилия по урегулированию конфликтов, а «ухудшение климата безопасности требует комплексных решений общих проблем и возобновления диалога по восстановлению доверия и созданию подлинного сообщества безопасности в евроатлантическом пространстве».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.