Красногорск, 12 июля, 2017, 23:03 — ИА Регнум. «Конкурс в Зарайске никакого отношения к Союзу пчеловодов не имеет. Это какие-то самозванцы. Нам ничего неизвестно об этом мероприятии — ни кто его проводит, ни кто его участники, ни то, каким образом они будут выбирать победителя», — оценил конкурс «Лучший пчеловод» в Зарайске Арнольд Бутов.

Пчеловод

По его словам, совершенно непонятно, на каком основании организаторы мероприятия объявляют, что выбранный ими победитель будет представлять Московскую область в финале Всероссийского смотра, который стартует 15 августа.

Также он отметил, что российское пчеловодство в целом переживает нелёгкие времена. Существуют проблемы со сбытом продукции, сильно затруднён выход на рынок.

«Рынок меда сегодня находится в руках перекупщиков, а не пчеловодов. Поэтому он оказался заводнен фальсификатом и подделкой», — заявил Арнольд Бутов.

По его словам, прежде всего это бьёт по пчеловодам, производящим мёд в товарных объемах. При этом отсутствие возможности сбывать продукцию в итоге подрывает всю отрасль — всё больше пасечников бросают своё дело.

По мнению Арнольда Бутова, требование к продавцам мёда предъявлять сертификат происхождения и соответствия выставляемой ими продукции станет первым шагом, с которого может начаться процесс улучшения в том, что связано с производством или сбытом меда.

Отметим, конкурс «Лучший пчеловод» стартовал в Зарайске 12 июля. В его программе — выставка ульев, презентация новых и классический технологий в пчеловодстве, теоретический и практический конкурсы. Российский Национальный Союз пчеловодов — это, в свою очередь, старейшая организация России, объединяющая производителей мёда. Она является правопреемником Русского общества пчеловодов.