Валлетта, Мальта, 12 июля, 2017, 22:52 — ИА Регнум.

Законодатели Мальты приняли 12 июля законопроект, легализующий однополые браки, сообщает Reuters.

В рамках законопроекта, получившего поддержку всех партий, из свидетельства о браке изымаются такие слова, как «муж», «жена», «мать» и «отец». Они будут замены гендерно нейтральными формулировками «супруг», а также «родитель, который родил», и «родитель, который не родил».

Инициатива стала выполнением предвыборного обещания премьер-министра страны Джозефа Муската. Он отметил, что подобные формулировки необходимы, для того чтобы избежать отнесения какого-либо члена общества в ту или иную категорию.

«Я считаю, что это историческое голосование. Оно демонстрирует, что наша демократия и наше общество становятся более зрелыми», — подчеркнул глава мальтийского правительства.

«Это общество, в котором мы можем сказать, что все равны», — добавил он.

Напомним, одним из предвыборных обещаний Муската, вернувшегося 13 июня на свой пост на второй срок, было укрепления равенства в мальтийском обществе.

Островное государство, расположенное в Средиземном море, стало 24-ой страной, легализовавшей однополые браки. До этого подобную меру одобрили в ФРГ.