Лондон, 12 июля, 2017, 22:48 — ИА Регнум. «Брюссель решил создать дополнительное давление на Великобританию перед началом второго раунда переговоров о выходе из Евросоюза, — считает обозреватель британской The Independent Роб Меррик. — Основываясь на раскладах агентства кредитных рейтингов Moody’s, Барнье заявил, что «британская экономика слабеет и с таких позиций ей будет трудно диктовать условия Европейскому союзу».

Марина Захарова ИА REGNUM Биг-Бен

Что же касается счета, по которому Соединенному Королевству придется платить, то «это — не выкуп, не месть, не наказание». «Это просто счет за отказ от участия в уже запущенных проектах, которые не могут быть лишены инвестиций», — пояснил он.

Газета отмечает, что Барнье «демонстративно провел встречи с главой Шотландии Николой Стерджен, лидером парламентской оппозиции Джереми Корбином, руководителем Уэльса Карвином Джонсом — всеми теми, кто настроен против Brexit. После чего заявил, что переговоры будет вести только с теми, кто представляет государственную власть в королевстве».

На взгляд Меррика, это было утонченной формой шантажа.

«Барнье не забыл намекнуть на то, что время работает не на Лондон, а на Брюссель, которому выгодно растянуть переговоры на неопределенно долгое время. «Не слышу, чтобы кто-то свистел, — сказал он, отвечая на предложение Бориса Джонсона Евросоюзу «прогуляться, насвистывая», а не рассчитывать на выплату Британией гигантской компенсации. — А вот часы-то тикают. И время работает не на Британию».

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