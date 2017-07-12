Вашингтон, 12 июля, 2017, 22:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что ему удалось поладить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью CBN, опубликованном сегодня, 12 июля.

Kremlin.ru Владимир Путин, Дональд Трамп

В ходе интервью Трампа попросили поделиться впечатлениями от первой встречи с президентом России Владимиром Путиным «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия).

Трамп ответил, что считает свою первую встречу с Путиным продуктивной.

«У нас была хорошая встреча, лицом к лицу, это была долгая встреча. Два часа и 15 минут. Все были удивлены <…> Да, я думаю, что мы очень хорошо ладим, и я думаю, что это хорошо, это неплохо», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Гамбурге, в первый день работы саммита «Большой двадцатки» состоялась первая личная встреча Трампа с Путиным.

Лидеры двух стран обсудили ключевые международные проблемы и конфликты и достигли договорённостей по некоторым второстепенным вопросам. В частности, Россия потребовала от США назначить уполномоченного по делам Украины, а также согласилась на введение режима прекращения огня в южных районах Сирии, примыкающих к иорданской границе.