Киев, 12 июля, 2017, 22:35 — ИА Регнум. В Киеве на 78-м году жизни скончалась советская, украинская и российская актриса театра и кино Ирина Бунина, говорится в сообщении на странице Театра имени Леси Украинки в Facebook.

Цитата из х/ф «Артист из Кохановки». Реж. Григорий Липшиц. 1961. СССР Доярка из Кохановки

Народная артистка Украины в последние годы болела, она перенесла несколько сложных операций.

Бунина снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Артист из Кохановки», «Вечный зов», «Возвращение Мухтара», «Мать и мачеха», «Седьмое небо».

Родилась Бунина в Магнитогорске в 1939 году в семье актеров, окончила театральное училище имени Бориса Щукина.

С 1961 по 1966 годы она служила в Московском академическом Театре имени Евгения Вахтангова. После переезда в Киев поступила в Национальный русский драматический театр имени Леси Украинки.

заслуженной артисткой Украинской ССР Бунина стала в 1974 году, а в 1992 году ей было присвоено звание народной артистки Украины.