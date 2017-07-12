Москва, 12 июля, 2017, 22:02 — ИА Регнум. В России эксперты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Центробанка обнаружил вирус, который считывает данные с чипов платёжных карт.

Банковская карта

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. По данным экспертов, случаи считывания информации с чипов пластиковых карт зафиксированы единичные.

«В настоящее время проводится техническое исследование этих устройств», — сообщает Банк России.

Также уточняется, что использование этого устройства не означает автоматический несанкционированный перевод денег с пластиковой карты.

Что касается создания копий платежной карты, с которой считана информация, то эксперты регулятора отметили, что это возможно, однако, затруднительно.

В банке напомнили, что в случае совершения несанкционированной операции по переводу денежных средств с использованием платежной карты, ее владельцу нужно немедленно обратиться в банк-эмитент, заблокировать карту и написать заявление о несогласии с проведенной операцией.