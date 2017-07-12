Вашингтон, 12 июля, 2017, 21:58 — ИА Регнум.

Член Палаты представителей США от Демократической партии Бред Шерман сделали первый официальный шаг к импичменту главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает The Independent.

Policía Nacional de los colombianos Джеймс Коми

Шерман убежден, что Трамп пошел на препятствование правосудию, когда он уволил директора ФБР Джеймса Коми, чье ведомство занималась расследованием причастности России к вмешательству в выборы в США.

«Подобные действия неизбежно влекут за собой импичмент и суд, а также отстранение от власти», — отметил он.

Инициатива Шермана должна получить поддержку 218 голосов для прохода через Палату представителей. Такое развитие событий маловероятно ввиду большого числа республиканцев в законодательном органе.

Напомним, президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми 10 мая. Такое решение глава Белого дома принял по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса.