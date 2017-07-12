Мадрид, 12 июля, 2017, 21:53 — ИА Регнум. «Это можно было бы считать справедливым ответом Москвы на высылку Обамой 35 российских дипломатов из США в декабре 2016 года, если бы РФ прибегла к этой мере тогда. Однако с ответным ходом Россия припозднилась на полгода, и сегодня это происходит уже в совсем другой обстановке, гораздо более сложной для американского президента и правительства», — пишет московский корреспондент издания Хавьер Колас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

«Тогда, в декабре 16-го, все прошло, как в кино, в котором Владимир Путин играл роль хорошего парня, а Барак Обама оказался злодеем. Путин тогда вместо адекватного ответа пригласил детей американских дипломатов в России на Рождественскую елку. Но не забыл, как выясняется, ничего, надеясь, что новая администрация Белого дома разрулит эту проблему и, по крайней мере, вернет две дипломатические дачи РФ в Штатах, — разбирает ситуацию журналист. — Российский МИД долго ждал ответа, но так его и не дождался. Даже на встрече двух президентов в Гамбурге никакого решения этого вопроса не состоялось. И Путин пошел в атаку, которая показала, что Трамп попал в ловушку. В разгар скандала, именуемого «Рашагейт», для нынешнего президента Америки любой из шагов окажется проигрышным. Противостоять давлению России он не может, исходя из сложившейся практики «дипломатической пропорциональности». Соглашение же удовлетворить требования РФ (либо вернуть российские дачи в США, либо отдать американские в России) будет истолковано противниками Трампа как свидетельство уступок Москве, у которых ноги растут, конечно же, из «кремлевских связей» нынешнего хозяина Овального кабинета».

По мнению испанского корреспондента, мина замедленного действия, заложенная Обамой под отношения РФ и США, все-таки сработала так, как это задумывалось.

«Сомнительно, что Россия пойдет на отъем резиденции американского посла в Серебряном Бору и Англо-американской школы в Санкт-Петербурге, но понятно, что все это будет не просто так», — резюмирует журналист.

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