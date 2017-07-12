Москва, 12 июля, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью радиостанции Business FM рассказала о предложении регулятора в судебном порядке запрещать выезд за рубеж собственникам и менеджменту сомнительных с точки зрения ЦБ РФ банков.

Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

По ее словам, речь идет о кредитных организациях, которые подозреваются в выводе активов, то есть о случаях, когда есть признаки правонарушений.

Запрещать выезд через суд стоит в качестве временной меры, в течение которой собираются доказательства.

«И я считаю, что это вполне обоснованное предложение, мы сейчас его обсуждаем», — сказала Набиуллина.

Она поянснила, что регулятор часто встречается с такими случаями, когда собственники и менеджеры банков, из которых выведены активы, бегут к своим активам за рубеж. И экстрадировать их потом сложно.

Даже когда выдачи происходят, может пройти несколько лет. Еще более сложной задачей является возвращение активов, уточнила Набиуллина.

Ранее Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра», входившего в топ-50 российских банков. Мораторий будет действовать три месяца, в кредитную организацию на полгода назначена временная администрация.