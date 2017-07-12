Бывший президент Бразилии признан виновным в коррупции
Бразилиа, 12 июля, 2017, 21:02 — ИА Регнум.
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был признан 12 июля виновным в коррупции по одному из пяти дел, сообщает Reuters.
Institutolula.org
Лула да Силва
Суд приговорил бывшего президента страны, занимавшего два срока пост главы государства, к девяти с половиной годам тюрьмы. Пока рассматривается апелляционная жалоба, Силва останется на свободе.
Согласно решению судьи Сержиу Мору, Силва признан виновным в получении взяток на 3,7 млн бразильских реалов ($1,2 млн) у инженерной компании OAS SA.