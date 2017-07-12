Киев, 12 июля, 2017, 20:49 — ИА Регнум. В Донбассе третью неделю продолжается так называемое «хлебное перемирие». Несмотря на это во вторник, 11 июля, противоборствующие стороны применяли танки, минометы и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию сегодня, 12 июля, подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Так, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВСУ 36 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР на всех основных направлениях.

«На Донецком направлении противник применил по 12 населенным пунктам и прилегающим к ним районам четыре танковых снаряда, 42 мины калибра 120 мм и 13 мин калибра 82 мм. На Горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник выпустил 23 мины калибра 82 мм, кроме того применялись гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении противник осуществил обстрел четырех населенных пунктов и прилегающих к ним районов, в ходе которых он применил пять танковых снарядов и 12 мин калибра 82 мм», — сказал Басурин.

По его данным, командование «штаба АТО» нарушает права украинских солдат, которые страдают от плохого продовольственного обеспечения.

«В связи с этим, командиры подразделений вынуждены напрямую просить помощи у волонтеров и общественных организаций. По их зову, в зону так называемой «АТО» прибыли представители пяти делегаций международных и украинских благотворительных фондов и общественных организаций», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что среди солдат ВСУ значительно возросло количество отказов ехать в Донбасс. Басурин отметил, что «в 1-ой отдельной танковой бригаде (Черниговская область) 14 солдат и сержантов открыто отказались» ехать на войну.

«В связи с тем, что подобные факты приобретают массовый характер, командиры подразделений ВСУ предпочитают скрывать случаи неповиновения подчиненных и попросту увольняют их задним числом. Хочется отметить, что подавляющее большинство украинских солдат, с которыми в принудительном порядке заключили контракт, считают себя обманутыми и не желают продолжать военную службу. Данный факт вызывает озабоченность Генерального штаба ВСУ», — добавил Басурин.

В то же время Министерство обороны ДНР обратилось к председателю мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионе Фрейзер с просьбой повлиять на украинскую сторону в вопросе передачи останков бойцов ДНР, погибших в 2014—2015 годах.

«На сегодняшней встрече с Фионой Фрейзер мы обсудили вопрос беспрепятственного возврата украинской стороной останков наших бойцов, погибших в боях и от пыток в 2014 и 2015 годах», — рассказала начальник отдела по делам военнопленных, без вести пропавших и погибших аппарата Минобороны ДНР Оксана Соленая.

По ее словам, на территории Украины в настоящее время находятся останки как минимум 19 тел. Все они захоронены на кладбищах Днепропетровска и Славянска.

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что в Донбассе военная обстановка существенных изменений не претерпела и остается напряженной.

«За прошедшие сутки противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Первомайск, Славяносербск, Желобок и Калиновка. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, РПГ. Всего по территории республики было выпущено 35 мин и гранат», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что ВСУ продолжают перегруппировку сил и перемещение тяжелого вооружения к линии соприкосновения.

«Так, в районе населенного пункта Новозвановка отмечено прибытие трех танков из состава 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, Крымское — выявлены две замаскированные РСЗО «Град», Мироновский — выявлены две 122-мм буксируемые гаубицы Д-30, Луганское — отмечено нахождение огневых позиций с тремя расчетами 120-мм минометов», — рассказал Марочко.

По его словам, в Донбассе в результате ДТП один военнослужащий ВСУ погиб, еще семь получили травмы различной степени тяжести.

«В 93-й бригаде Вооруженных сил Украины водитель грузового автомобиля при перевозке личного состава не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП один военнослужащий ВСУ погиб, и семь получили травмы различной степени тяжести», — добавил Марочко.

Он подчеркнул, что информация о небоевых потерях в рядах ВСУ скрывается от вышестоящего командования.

При этом Министерство госбезопасности ЛНР считает, что киевские диверсанты при подготовке недавних терактов в Луганске использовали опыт ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других международных террористических организаций, чтобы достичь максимального числа жертв среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 7 июля в центре Луганска в районе здания правительства ЛНР прогремело два взрыва. В результате подрыва взрывного устройства, заложенного в урну на входе в продуктовый магазин, погибла офицер Народной милиции ЛНР, еще пять человек получили ранения. Второй взрыв произошел в 50 м от первого места взрыва. Взрывчатка была заложена в автомобиль. В результате очередного взрыва пострадали двое сотрудников силовых структур ЛНР. От госпитализации они отказались.

«Характер заложенного в автомобиль взрывного устройства свидетельствует о том, что взрыв был направлен на нанесение максимального ущерба лицам, находящимся на месте происшествия. К сожалению, мы вынуждены констатировать факт, что Украина принимает самый негативный опыт от таких общепризнанных террористических организаций, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметили в МГБ.

«Но, в отличие от данных организаций, у Украины не хватает силы воли взять на себя ответственность за тот или иной факт террористической деятельности», — добавили в ЛНР.

В свою очередь, спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения.

Он сообщил, что на Луганском направлении украинские военные зафиксировали девять случаев нарушения режима тишины со стороны ВС ЛНР. В частности, противник трижды применял минометы (выпущено более 35 мин), обстреливая украинские позиции возле Крымского, Новотошковского и Новоалександровки.

«Наиболее неспокойно вчера было севернее Бахмусской трассы и в Попаснянском районе», — добавил Лысенко.

Полковник отметил, что на Донецком направлении боевые действия велись в Авдеевке и на позиции «Шахта Бутовка». Нарушения режима прекращения огня происходили только в темное время суток. Лысенко уточнил, что на этих рубежах войска ДНР также применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении боевые действия велись на участке фронта Павлополь — Широкино, где ВС ДНР «активно применяли легкое оружие, а также один раз — миномет».

Ранее, пресс-служба штаба «АТО» сообщила, что 12 июля в пос. Зайцево на Горловском участке (разделен линией фронта) в результате обстрела ВС ДНР тяжелые ранения получил один военнослужащий ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Также предполагается вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передача под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.