Нижний Тагил, Свердловская область, 13 июля, 2017, 06:35 — ИА Регнум. Ведущий российский производитель бронетехники, «Уралвагонзавод», вышедший сейчас на хорошую прибыль, вынуждает вспомнить о факте, что практически все современные российские танки изготавливаются либо производятся в одном месте. То есть могут быть выведены из строя одним мощным ударом. С учетом того, что сейчас, в отличие от времен Второй мировой войны, дальности авиации и мощности оружия уже достаточно, чтобы подобраться к производственным площадкам УВЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Уралвагонзавод

Опять же, почти все новые боевые самолеты тоже производятся в одной точке — на авиазаводе КНААЗ в Комсомольске-на-Амуре. Степень уязвимости промышленности, обеспечивающей потребности ВМФ, примерно такая же.

Учитывая же еще и то, что в значимых отраслях оборонно-промышленного комплекса ведущих предприятий — единицы, поводов для оптимизма, действительно, оказывается немного.

Подробности читайте здесь: Безальтернативная мишень для врага в сердце России: «Уралвагонзавод»

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