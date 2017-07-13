Москва, 13 июля, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Историческая основа фильма — жизнь Муромских князей Петра и Февронии, в которой были все слагаемые сказки: и захвативший в княжестве власть злодей, и отважный князь, побеждающий змея, и тяжелая болезнь, постигшая его, и его излечение юной целительницей, потребовавшей за свою помощь не денег, а венчания с князем. Сказочная канва этой истории тем не менее только кажется таковой, потому что история Петра и Февронии — действительно имела место.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр и Феврония

Мультфильм о них сильно отличается от их жизнеописания. Петр далеко не уединенный молитвенник, он избалован и самонадеян; Феврония скорее не мудра, а остроязычна (как повелось в современных мультиках а-ля рюсс); многие важные повороты их судеб поданы совсем иначе, теряя в загадочности и драматичности; Бог в ключевом моменте истории и вовсе вычеркивается из повествования. Что же касается древнерусского колорита, он попросту отсутствует, не давая зрителю картины XIII века. Все это вкупе с постоянной подменой понятий привело к тому, что православия в этом мульте оказалось мало, а Голливуда — значительно больше, причем Голливуда именно в его штампах.

Подробнее о фильме читайте здесь: Сказка вместо были

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