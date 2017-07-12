Киев, 12 июля, 2017, 18:24 — ИА Регнум. Украинский паспорт начинают уважать и почитать в других странах мира, заявил президент Украины Пётр Порошенко, выступая в городе Сумы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Речь Петра Порошенко транслировал телеканал «112 Украина».

«Украинский паспорт становится одним из самых уважаемых и почитаемых в мире», — заявил украинский президент. По его мнению, стремительный взлёт уважения и почитания сего документа вызван введением для Украины безвизового режима с Евросоюзом.

Однако институт Горшенина и представительство Фонда Фридриха Эберта на Украине и в Белоруссии не были оповещены об этом удивительном явлении и поэтому опубликовали данные соцопроса, свидетельствующие о том, что большинство украинцев не имеют денег на посещение стран ЕС.

Министерство внутренних дел России также ничего не знает о почитании украинских паспортов и отчиталось о почти 600 тыс граждан Украины, желающих поменять украинское гражданство на российское.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля российская Госдума приняла поправки, по которым отказ от гражданства Украины будет оформляться без справок от официального Киева. Один нотариально заверенный экземпляр заявления об отказе от украинского гражданства надо будет подать в российскую ФМС, а второй отправляется на Украину.

По разным данным, получить российское гражданство желают от нескольких сот тысяч до двух миллионов граждан Украины.