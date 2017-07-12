Москва, 12 июля, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Законопроект о лицензировании проката и аренды товаров для экстремальных видов спорта и туризма, а также обучения внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с первым замруководителя фракции Адальби Шхагошевым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Восхождение

Предлагается ввести лицензирование деятельности по прокату и аренде специального оборудования (устройств, приспособлений) или технических средств, которые могут являться источником повышенной опасности, используемых при занятиях активным отдыхом, туризмом или занятиях спортом, в том числе в развлекательных целях, эксплуатация которых требует специальных навыков и знаний и связана с повышенной травмоопасностью, риском.

Кроме того, следует из документа, лицензируется деятельность по обучению специальным навыкам и знаниям по использованию оборудования (устройств, приспособлений) или эксплуатации технических средств, которые могут являться источником повышенной опасности, для занятий активным отдыхом, туризмом или спортом, в том числе в развлекательных целях, и связанным с повышенной травмоопасностью, риском.

«Будем стараться принять закон как можно скорее, поскольку число трагических случаев, связанных с экстремальными видами отдыха, которые в настоящее время не лицензируются, увеличивается изо дня в день», — подчеркнул Шхагошев, напомнив, что буквально накануне в Анапе погибли два человека, в том числе 5-летний ребенок, во время ныряния с катамарана в Черном море.