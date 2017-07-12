Астана, 12 июля, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Малазийская компания Reach-Energy Berhard и руководство Мангистауской области подписали меморандум о сотрудничестве. В обмен на защиту инвестиций, малайзийцы пообещали привлечь от 0,5 до 1 млрд долларов от малайзийских компаний. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил официальный ресурс акимата (администрации) Мангистауской области.

Меморандум подписали аким (губернатор) Мангистауской области Ералы Тугжанов и генеральный директор Reach-Energy Шахул Хамид Мохд на прошедшем малазийско-казахстанском бизнес форуме в Астане.

Малайзийская компания Reach-Energy уже разрабатывает в Мангистауской области 54 нефтяных и газовых скважины, а к 2026 году компания планирует увеличить их число до 88. Также в планах компании строительство в Мангистауской области завода по производству метанола и электростанции, однако никакой конкретной информации ни по срокам, ни по объему пока нет.

Напомним, в марте 2015 года пасынок брата президента Казахстана Данияр Кесикбаев женился на Нурьян Наджве — дочери премьера Малайзии.

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В этой связи отдельными экспертами прогнозировалось значительное улучшение торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений двух стран, но, как показывают цифры, всплеска пока не наблюдается. Однако, если Малайзия вложит хотя бы половину обещанных средств, то это приведет к росту инвестиций почти в 40 раз, так как максимальные инвестиции малазийцев в экономику Казахстана были в 2016 году и составили 13 млн долларов США. Всего за 10 лет Малайзия инвестировала в Казахстан 14,9 млн долларов США.

Инвестиции же Казахстана в Малайзию еще менее значительны. Однако на бизнес-форуме предложили изменить ситуацию и пригласили Казахстан рассмотреть возможность развития совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии, управления отходами, «зеленого» строительства, сертификации экологической продукции и оборудования.

Если посмотреть на структуру экспорта и импорта Казахстана с Малайзией за последние 10 лет, то там очевидно превалирование импорта над экспортом. Причем многократное. В частности, если в 2007 году импорт превышал экспорт в 67 раз, то на следующий, 2008 год из-за резкого сокращения экспорта разница стала в 3,8 тысяч раз. Минимальная разница между экспортом и импортом была в 2013 году: в 57 раз.

В целом по импорту идет рост вплоть до 2013 года, когда в Казахстан было завезено малазийских товаров на сумму в 122,25 млн долларов США. Затем идет ежегодное снижение и по итогам 2016 года импорт составил 82,78 млн долларов США, что на 15% меньше чем в 2015 году.

По экспорту цифры довольно низкие. Максимальная цифра составляет 2,15 млн долларов США, которые показал 2013 год. В дальнейшем экспорт неоднородно, но снижался, и в 2016 году он составил 0,13 млн долларов США.

За пять месяцев 2017 года экспорт составил 47,04 тысяч долларов США, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 6,17%. Импорт же продемонстрировал рост в 14,75% и составил 35,49 млн долларов США.