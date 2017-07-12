Тверь, 12 июля, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Производители говядины Тверской области получат субсидии из регионального бюджета — трём хозяйствам предоставят финансовую поддержку на сумму в 11,1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 июля сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Анатолий Левитин. Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько. 1951

Ставка субсидии составляет 15 рублей за 1 кг сданного на убой молодняка КРС. В этом году выплаты получат колхоз «Авангард» Лесного района, СПК «Весна» Зубцовского района и ООО «Чихачи» Торопецкого района. Общее поголовье трёх хозяйств за 2016 год составило 2400 голов при максимальной мощности в 3750 голов.

«Всего три хозяйства получают специализированную поддержку. Проведите совещания с главами районов и выясните, что препятствует развитию этого направления», — поручил областному министерству сельского хозяйства Игорь Руденя.

Поддержка, которую окажет региональный бюджет хозяйства, позволит полностью загрузить предприятия и увеличить обеспеченность жителей Верхневолжья говядиной. В настоящее время в Тверской области объём производства этого вида мяса на душу населения составляет 6 кг.

Планируется, что в 2017 году в регионе будет реализовано порядка 885 тонн молодняка, что на 40% больше показателя прошлого года.

Между тем, глава региона уверен, что участие хозяйств, в том числе и личных подсобных, в производстве мяса КРС нужно расширять.

Что касается крупных производителей, на получение субсидий могут претендовать предприятия, которые содержат не менее 500 голов молодняка крупного рогатого скота для реализации на мясоперерабатывающие комплексы, а также в торгово-закупочные организации.

Добавим, что поддержка представителей отрасли АПК стала одной из тем на рабочей встрече президента России Владимира Путина с Игорем Руденей 4 июля.

«Средний и малый бизнес в сельском хозяйстве — перспективный для Тверской области формат. В следующем году, возможно, исходя их параметров бюджета, мы увеличим объём средств на поддержку малых форм хозяйствования. Также мы будем продолжать поддерживать и крупные предприятия», — сказал Игорь Руденя, комментируя итоги встречи тверским журналистам.

Отметим, что в 2016 году по производству мяса скота и птицы Верхневолжье заняло восьмое место в ЦФО, всего было выпущено 182 тыс. тонн продукции. Объём производства мяса всех видов на душу населения составил 97 кг. Объём потребления — 72 кг при рекомендуемой норме в 73 кг.