Междуреченск, Кемеровская область, 12 июля, 2017, 18:27 — ИА Регнум. На место происшествия были направлены экстренные службы города. Сотрудники предприятия были эвакуированы, в том числе и те, что находились в забое. Никого не впускали на предприятие до четырех часов ночи.

Гилберт Дейкин. Жажда — Конец смены (фрагмент). 1934

В результате проверки сообщение о минировании не подтвердилось. Позже была установлена личность звонившего. Им оказался 54-летний рабочий шахты.

«На момент задержания по месту жительства он находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного», — отметили в полиции.

За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве работнику шахты может грозить до трёх лет лишения свободы. Возмещение убытков, которые понесло предприятие за время простоя, также могут взыскать с задержанного, если его вина будет доказана.

Шахта «Распадская» — ведущее предприятие публичного акционерного общества «Распадская». Проектная мощность шахты — 7,5 млн тонн коксующегося угля марки ГЖ. Наивысший показатель годовой добычи был достигнут в 2006 году — 8,6 млн тонн угля.